Lebensraum Glems Im einst giftigen Fluss tummeln sich Forellen

Die Stadt erbt 650000 Euro

Die Vorgeschichte von „Naturerfahrungsraum“ begann 2008, als die Eheleute Marianne und Erwin Beck der Stadt als ­Alleinerbin ihr Vermögen in Höhe von rund 650 000 Euro vermacht haben, mit der Maßgabe, es für Höfingen zu verwenden. Von 2016 an haben der Ortschaftsrat, die Ortsverwaltung und eine breite Bürgerbeteiligung etwa 20 Ideen für Einzelprojekte entwickelt. Davon gab das Gremium acht zur Prüfung in die Verwaltung. Übrig geblieben sind drei Projekte: eine Seilbahn auf dem Spielplatz Albert-Schweitzer-Straße, die Umgestaltung des ­Rathausplatzes und der Naturerfahrungsraum Höfinger Täle (250 000 Euro).

Der ­Naturerfahrungsraum Höfinger Täle kostet allerdings rund 310 000 Euro. Aber da ist auch die Region Stuttgart mit 60 000 Euro Fördergeldern aus dem Programm „Landschaftsparks“ eingestiegen. Ziel des Höfinger Projektes ist es, Pilot für die anderen Anliegerkommunen der Glems zu sein, die Idee der Erlebbarkeit des Flusses und der Stärkung des Naturraumes im urbanen Gefüge perlenschnurartig fortzuführen.

Treppenpfad an die Glems

Bei den „Hauerlöcher“ entstand ein Sichtfenster, um auf die steile Wand aus ­Muschelkalkfelsen aufmerksam zu ­machen, und dazu ein Verweilpunkt für Wanderer und Radler des Glemsmühlenweges. Der Amphibienweg wurde neu geordnet. Bei der TSV-Sportanlage ist die Glems sichtbar gemacht, indem der Damm zurück versetzt wurde und Terrassen und Sitzmöglichkeiten in der Uferböschung entstanden. Am „Tilgshäuslesbach“ wurde ein natürlicher, mäandrierender ­Verlauf geschaffen. An der „Tilgshäuslesmühle“ lädt ein Treppenpfad an die Glems zum Spielen am Wasser ein.

„Besonders dieser Pfad kommt bei jungen Familien mit Kindern gut an“, freut sich Dirk Jeutter. „Es ist ein tolles Projekt, das der Glems und den Bürgern zugute kommt“, sagt der stellvertretende Höfinger Ortsvorsteher zufrieden. „Alles in allem ist das Vorhaben Naturerfahrungsraum sinnvoll angelegtes Geld.“