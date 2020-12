Lebenshilfe produziert eine CD Die Freuden des gemeinsamen Singens erleben

Leonberg - So richtig will keine weihnachtliche Stimmung aufkommen in diesem Jahr. Corona macht allen das Leben schwer. Das Leonberger Lebenshilfe-Team hat sich bereits im Herbst Gedanken darüber gemacht, wie in der Vorweihnachtszeit ein bisschen Freude bereitet und auch ein Ausgleich geschafft werden kann, weil die Weihnachtsfeier ausfällt.