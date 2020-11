Vorschlag: Mehr Parkplätze

Die ersten Entwürfe der Architekten sehen auf dem Grundstück zwei Gebäude vor. In dem größeren der beiden könnten auf zwei Stockwerken 30 Pflegeplätze mit Tagespflege und einem geschützten Bereich für Demenzkranke eingerichtet werden. Im Dachgeschoss und in einem zweiten, kleineren Haus sind insgesamt elf Wohnungen für betreutes Wohnen in verschiedenen Formen vorgesehen. Zwölf Parkplätze sind in einer Tiefgarage des großen, an einem leichten Hang gelegenen Gebäudes angedacht. An dieser geringen Zahl entzündete sich eine Diskussion im Gemeinderat. Vor allem Günter Stallecker (FWV) störte sich an den wenigen Stellflächen. „Es müssen noch mehr und vor allem oberirdische Parkplätze her“, forderte er. Gerade ältere Menschen würden ungern in Tiefgaragen fahren.