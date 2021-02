Leben in Renningen Wie wird Renningen barrierefrei?

Hürden auf dem Weg zu mehr Barrierefreiheit gibt es viele, weiß Alexander Lang. Es fängt an bei den Kosten und dem Mehraufwand, führt über das Setzen von persönlichen Prioritäten, wenn anderes einfach dringlicher ist, bis hin zu Unkenntnis, weil man sich mit dem Thema einfach noch nicht auseinandergesetzt hat. Auch reiner Egoismus steht Barrierefreiheit oft im Weg, hat Lang die Erfahrung gemacht, das Denken: „Das betrifft mich nicht.“ Hier sei es wichtig, sich klarzumachen: „Man sollte bei dem Thema nicht als erstes an andere, an Behinderte, denken, sondern einfach an sich selbst“, so Lang. „Jeder von uns wird mal älter und immobiler. Spätestens dann wird man dankbar sein.“