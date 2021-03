LBN lädt zum digitalen Symposium Das Zauberwort lautet Künstliche Intelligenz

In Corona-Zeiten ist der direkte Austausch nicht möglich, also hat der LBN-Vorsitzende Martin Koppenborg aus der Not eine Tugend gemacht: Im Studio von „mld“, ein Leonberger Unternehmen für Veranstaltungstechnik, in dem auch schon unsere Zeitung Talkformate realisiert hat, wird das erste digitale Symposium des Business-Network aufgezeichnet.