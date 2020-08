Laurentiuskirche Flacht Eine kleine Röhre wird zum Geschichtslehrer

Zu verdanken ist die Idee, die Geschichte von Flacht auf diese Weise zu bewahren, dem Oberlehrer Schray, der damals in Flacht lebte und zugleich Hobbyarchäologe war, berichtet Armin Thiel. „Er hat ein 30-seitiges Dokument verfasst, auf dem er die Geschichte der Kirche aufgeschrieben hat.“ Dabei kommt ein sehr spannendes Detail zum Vorschein. Unter der Kirche wurde bei der damaligen Sanierung eine Gebeinekammer gefunden. Damals war es mit dem Denkmalschutz noch nicht ganz so weit her. Und so konnte Schray eigenständig ein bisschen in der Kammer herumstöbern.