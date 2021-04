Vier Wochen hatten die Vereine Zeit, möglichst viele Kilometer zu sammeln. In der Rechnung wurden berücksichtigt: Spazieren, Walken, Joggen, Laufband, Fahrrad, E-Bike, Handbike, Zwift, Heimtrainer, Stepper, Crosswalker, Inliner und mehr. Aber auch Step-Aerobic, Zumba, EMP oder TaeBo waren erlaubt. Alle Kilometer wurden am Ende auf Laufkilometer umgerechnet (so entsprechen beispielsweise vier Kilometer mit dem Fahrrad einem zu Fuß) und ins Verhältnis zur Gesamtzahl der Mitglieder der teilnehmenden Abteilungen des Vereins gesetzt.