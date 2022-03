Laufveranstaltungen Im Altkreis Leonberg läuft wieder was

Citylauf Leonberg Mit Kinder-, Schüler-, 5- und 10-Kilometer-Läufen; unverwechselbar, abwechslungsreich, begeisternd, spannend; vorbei an sieben Fanplätzen mit Livemusik; mit Medaillen für alle teilnehmenden Kinder und Schüler; mit Antrittsgeschenken für alle Teilnehmer beim 5- und 10-Kilometer-Lauf, mit vielen Siegchancen bei Einzel- und Teamwertungen inklusive lukrativer Preise; mit professionellem Moderator und stimmungsvoller Siegerehrung; mit geselliger Hocketse bei Start und Ziel – so kündigen die Organisatoren ihre Veranstaltung für den 25. Juni an. Geboten wird das volle Programm wie zuletzt im Jahr 2019. Anmeldungen sind möglich vom 14. März an unter der Adresse www.citylauf-leonberg.de

Falls sich die Lage anders als vorausgesagt entwickelt, kann Organisationschef Eberhard Trinkner alle Laufbegeisterten beruhigen: „Wir hätten sofort den Notfallplan in der Tasche.“ Das Alternativ-Modell vom Vorjahr war auf gute Resonanz gestoßen. Der Lauf (fünf und zehn Kilometer) führte vom Stadion an der Bruckenbachstraße hinaus in die Glemsaue, gestartet wurde mit bis zu 15 Läufern im Vier-Minuten-Abstand.

Das Vorhaben beide Modelle zu kombinieren, wird in diesem Jahr noch nicht in die Tat umgesetzt. „Das schaffen wir in diesem Jahr nicht, aber es wird kommen“, sagt Eberhard Trinkner. So könnte das dann aussehen: Am letzten Samstag im Juni bleibt es bei dem Lauf innerhalb der Stadt mit Massenstart. Das Ziel: einen Zeitvorsprung erlaufen. Wer sich Stadtmeister nennen will, muss dann aber noch ein zweites Mal ran – am letzten Samstag im September. Der Lauf führt so wie im Vorjahr aus der Stadt hinaus. Gestartet wird wie im Biathlon-Verfolgungsrennen: einzeln mit der jeweiligen Zeitvorgabe aus dem ersten Wettbewerb im Juni.