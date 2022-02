Hemmingen - Der Hemminger Gemeinderat hat den Haushalt verabschiedet. So unterschiedlich ihre Reden auch waren, so einmütig haben die Vertreter der Fraktionen dem Zahlenwerk zugestimmt. In der Regel bewerten die Redner die Haushaltssatzung samt Haushaltsplan, blicken zurück, auf das Hier und Heute sowie nach vorn, legen die Positionen ihrer Fraktionen dar und erneuern Forderungen. Über allem schweben: Corona und die Folgen der Pandemie.