Leonberg - Mal haben die Schulen offen, mal ist Präsenz- oder Fernunterricht angesagt. Aber den Sportunterricht trifft es in Coronazeiten besonders hart, weil er bis auf Weiteres nicht stattfinden kann. Da ist Kreativität gefragt. „Am JKG haben wir uns einige Dinge überlegt, um unsere Schüler weiterhin für Sport und Bewegung zu begeistern“, sagt Gabriela Schnieder, Sportlehrerin am Johannes-Kepler-Gymnasium in Leonberg.