Laufangebot in Warmbronn „Hauptsache, es geht wieder etwas“

Stadion bleibt gesperrt

Mit dem echten Waldmeisterflair wird es allerdings nicht wirklich etwas werden. Weil die Sportstätten geschlossen sind, können Start- und Zielbogen nicht wie üblich im Stadion aufgebaut werden, sondern stehen auf der Wiese unterhalb der Staigwaldhalle. An beiden Tagen wird morgens auf- und abends abgebaut. Das gilt auch für die Tracking-Matten zur Zeiterfassung. Und eben weil das Angebot laut Definition zu einer Veranstaltung wird, wenn es nur an zwei Tagen zur Verfügung steht, werden auch alle Zeiten bis zum 16. Mai in die Ergebnisliste aufgenommen. Start- und Zielbogen sowie die Zeiterfassung sind dann nicht mehr vor Ort.

Die Organisatoren mussten weitere Abstriche machen. Am Ort der Zeitmessung besteht insbesondere kein Zugang zu Umkleiden, Duschen, Aufenthaltsräumen oder Toiletten. Weder in oder an der Staigwaldahlle, noch auf oder neben den Laufstrecken werden Getränke ausgegeben. Es finden auch keine Bewirtung oder ein sonstiges Rahmenprogramm statt. Eine Möglichkeit zur Gepäckaufbewahrung besteht nicht. Es werden weder Ansprechpersonen noch Sanitätspersonal anwesend sein.

Rechtliche Unterstützung

„Von unserem ersten Ansatz ist am Ende zwar wenig übrig geblieben“, musste Alfred Thaler, der mit seinem Team beim Marsch durch den Dschungel der Verordnungen und Gesetze auch auf die Unterstützung einer befreundeten Staatsanwältin und eines Rechtsanwaltes bauen konnte, die Kröten notgedrungen schlucken. Die positive Resonanz auf die Bemühungen insgesamt lassen sich für Thaler aber in einem Satz zusammenfassen, den er schon mehrfach im Ort gehört hat: „Egal, wie ihr es macht, Hauptsache, es geht wieder etwas.“