Lauf in Warmbronn Waldmeisterlauf nur an drei Tagen

Konflikt zwischen Sportlern und Spaziergängern

Auch für den 1. Mai hätte es keine Genehmigung gegeben. „Wir sehen in dem sportlichen Wettkampf einerseits und der verstärkten Nutzung des Waldes als Erholungsraum am 1. Mai einen Konflikt. Die Strecke führt an einem gern genutzten Wanderparkplatz, einer Grillstelle und auf einem schmalen Fußpfad an einem See vorbei und zieht viele Menschen an. Aber auch die anderen Waldwege rund um das Warmbronner Sportgelände werden von Erholungssuchenden an Feiertagen, wie dem 1. Mai, für den klassischen Familienausflug gern genutzt“, heißt es in einer Erklärung des Landratsamtes.