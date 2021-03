Lauf-Challenge SV Magstadt ist Derbysieger im Lockdown

Kilometer werden umgerechnet

Um für alle Vereine eine gleiche Chance bieten zu können, werden zum einem die Kilometer auf Laufkilometer umgerechnet. Das heißt: vier Kilometer mit dem Fahrrad entsprechen einem Kilometer zu Fuß, und eine Stunde Step-Aerobic fünf gelaufenen Kilometern. Damit große und kleine Vereine die gleichen Chancen auf den Sieg haben und alle Mitglieder der teilnehmenden Abteilungen zur Bewegung motiviert werden, wird die erzielte Kilometerzahl durch alle aktiven Mitglieder des Vereins geteilt.

Bis Montag, 1. April, können noch die letzten am 31. März absolvierten Kilometer nachgemeldet werden. „Die Meldung der Kilometer der Teilnehmer an die Vereine und der Vereine an die Organisatoren basiert natürlich auf Vertrauen“, erklärt die Initiatorin Katrin Schütz, der Vorsitzende des TSV Schönaich.

Fünf Vereine aus dem Altkreis

Neben dem TSV Malmsheim nehmen aus dem Altkreis Leonberg die Vereine Wasserfreunde Leonberg, TSG Friolzheim, Spvgg Weil der Stadt und Spvgg Warmbronn teil. Außerdem am Start sind: TSV Waldenbuch, TSV Grafenau, TSV Steinenbronn, RV Adler Kuppingen, TSV Schönaich, Spvgg Weil im Schönbuch, Tischtennis Schönbuch, Reit- und Fahrverein Herrenberg, PSV Birkenhof Neuhausen, GSV Maichingen, Ski- und Snowboardschule Schönbuch, VfL Oberjettingen, SV Affstätt, TSV Ehningen, Lauftreff Schönaich, TSV Gärtringen Abteilung „TanZeitLos“, TV Altdorf, Spvgg Holzgerlingen und Tennisclub Schönaich.