Langjährige FDP-Landtagsabgeordnete Heiderose Berroth ist verstorben

Als Mitbegründerin der Wählerinneninitiative „Frauen für Renningen“ zog sie 1994 zum ersten Mal in den Renninger Gemeinderat ein, 1999 für die FDP in den Böblinger Kreistag. Von 1996 bis 2011 war sie zudem FDP-Landtagsabgeordnete. Am Dienstag, 13. September, ist Heiderose Berroth im Alter von 75 Jahren überraschend verstorben. Sie hinterlässt einen Mann und zwei Söhne.