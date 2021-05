Ein Schaden von 25 000 Euro ist am Freitag bei einem Unfall auf der A 8 entstanden. Wie die Polizei berichtet, war ein weißer Kleinwagen kurz nach 14 Uhr in Richtung Karlsruhe unterwegs. Dieser wechselte die Spur nach rechts und scherte dabei so knapp vor einem nachfolgenden Lastwagen mit Anhänger ein, dass dessen 55-jähriger Fahrer scharf bremsen musste.