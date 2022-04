Lange Kunstnacht Leonberg Altstadt verwandelt sich in riesige Galerie

Vom Stadtmuseum bis zur Anwaltskanzlei

Figuratives und Abstraktes findet man bei Carlos A. Duro in seiner Galerie in der Hinteren Straße. Als Künstlergruppen beteiligen sich die Malgruppe K-maeLeon im Foyer der Spitalschule und das Höfinger Kunstportal in der Wing-Chun-Schule in der Hinteren Straße. Zum letzten Mal mit dabei ist das in der Schmalzstraße ansässige Kunst-Quartier. Es verabschiedet sich aus Leonberg mit der Ausstellung „Art in Transition“.

Die Räume einiger Geschäfte, Agenturen und Büros verwandeln sich ebenfalls in Ausstellungsorte. So zeigt die Anwaltskanzlei Bendlin Arbeiten der Schwestern Antje Kauffmann und Katja Dunsch. Bei Engel und Völkers finden sich Bilder von Sou von der Heyden, und bei Haug Raumausstattung in der Grabenstraße ist neben Rose Fiedler mit ihren neuesten Kreationen rund um das Lebenssymbol „Ei“ Andreas Herrmann mit seinen Werken vertreten.

Lichtkünstler leuchtet Altes Rathaus an

Der Künstler und Musiker Thomas Eblen präsentiert sich bei Becarevic-Art Fotografie in der Grabenstraße. Bei Von Poll Immobilien stellt Inge Philippin aus, in der h&h Apotheke Sieglinde Rehm. Der Besondere Laden öffnet seine Türen für Daniela Milosev und ihre Bilder, Rosemarie Kurz stellt bei Alena Schäfer Damenmode aus. Bei Meli’s Haarstudio präsentiert sich die Gruppe Aufbruch. Im Gastraum und im Gewölbekeller des Domizils kann man wiederum Fotografien des Höfingers Oliver Graf bewundern.

Der Fotograf und Lichtkünstler Laurenz Theinert bespielt bei der Lakuna den Hof des Alten Rathauses. Dessen Rückseite sowie die Fassaden der angrenzenden Gebäude werden mit abstrakten Mustern, tanzenden Linien und leuchtenden Farben überzogen. Theinert nutzt dabei das von ihm in Zusammenarbeit mit dem Informatiker Philipp Rahlenbeck entwickelte „Visual Piano“. Die Musiker Martin Schnabel und Matt Fleischmann unterstützen Theinert an diesem Abend mit ihrem Duo „Betriebsgeheimnis“.

Für musikalische Unterhaltung sorgt Samstagnacht die Band der Musikschule „Hortus Musicus“ aus Weissach, die an verschiedenen Stationen zu hören sein wird.