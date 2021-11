Lange Einkaufsnacht in Leonberg Zum Dritten! Gold-Leo bringt 4500 Euro

Auch Petra Goldberg gefällt die Hunde-Nachbildung. Doch nur in Schwarz, das war der Juwelierin nicht glänzend genug. „Es gibt ja nur drei Städte die einen eigenen Hund haben“, erzählt die Chefin des Juweliergeschäftes in der Altstadt. „Da habe ich mir gedacht, dass man da doch mehr machen müsste, und das am besten für einen guten Zweck.“