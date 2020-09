Sabine Kurtz wehrt sich zudem gegen den Vorwurf, sie sei in Herrenberg nicht ausreichend präsent: „Dieser Raum gehört zu meinem Wahlkreis genau wie Leonberg. Ich bin im Alltag oft dort.“ So habe sie auch in Herrenberg große Unterstützung. „Viele waren unglücklich über den Streit und können dem, was Herr Menzel im Wahlkampf gemacht hat, nicht folgen“, sagt Sabine Kurtz. „Doch jetzt müssen wir gemeinsam den Wahlkreis zurückholen. Dafür strecke ich meine Hand aus.“ Dazu beitragen soll auch der Herrenberger Tobias Pfander, der am Samstag zu ihrem Zweitkandidaten gewählt wurde. „Er ist eine verbindende Persönlichkeit“, lobt Kurtz den Parteifreund aus dem Südkreis.