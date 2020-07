Landtagswahl in Leonberg Jan Hambach ist jetzt SPD-Landtagskandidat

Dabei will er sich an konkreten Ideen messen lassen, die er am Freitag in der Stegwiesenhalle präsentiert. Beispiel Arbeitswelt: Hambach schlägt einen Bürgerfonds vor, mit dem Auto-Zulieferer unterstützt werden, die sich für die Zukunft rüsten. „Wir sollten solche Bälle aufnehmen, anstatt Ideen von vorgestern wie die Autoprämie zu verfolgen“, ruft er in die Halle und kontert damit die Kritik der IG Metall, die sich – auch im Kreis Böblingen – im Stich gelassen fühlt, weil die SPD die Verbrenner-Kaufprämie im Konjunkturpaket verhindert hatte. „Und das ist kein Flirt mit grüner Politik, sondern meine innerste Überzeugung“, erklärt Hambach, der als Landesgeschäftsführer der Jusos arbeitet. Oder Beispiel Verkehr: Es brauche mehr Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr. 2019 seien in Deutschland 183 Kilometer Bundes-Straße gebaut worden, aber keine zehn Kilometer Schiene. Fürs Land fordert er weniger Verkehrsverbünde und stattdessen das 365-Euro-Baden-Württemberg-Jahresticket.

Beispiel Schule: „Die Gemeinschaftsschule wird von der CDU ständig torpediert und von den Grünen im Stich gelassen“, sagt er. Wer krampfhaft am dreigliedrigen Schulsystem festhalte, komme nie an die Pisa-Spitze. „Es geht doch darum, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, dass also spätere Handwerkerinnen und Erzieherinnen genauso viel zählen“, erklärt er – dabei das jetzt bei der SPD offenbar jetzt übliche generische Femininum verwendend. In der Landespolitik jedenfalls fehlt die SPD, davon ist er überzeugt. „Die Grünen müssen sich seit 2016 mit den Schwarzen rumschlagen“, ruft er in die Halle, gefolgt vom Applaus seiner Genossen. „Wir kommen gern zurück, um den Laden zu schmeißen.“

Junge Altenpflegerin ist Zweitkandidatin

Jan Hambach hat sich dabei eine ebenfalls junge Herrenbergerin an seine Seite geholzt, die ihn als Zweitkandidatin (38 von 44 Ja-Stimmen) unterstützt. Pia Ellen Böttcher (26) ist Altenpflegerin und Mutter eines eineinhalbjährigen Sohnes. „2018 habe ich mich dermaßen über Kita-Gebühren aufgeregt“, berichtet sie in ihrer kurzen Vorstellungsrede. Dabei habe man sie auf die Kommunalpolitik aufmerksam gemacht. „So bin ich auf die SPD gestoßen – und geblieben.“ Am Gemeinderatsmandat ist sie knapp vorbeigeschlittert, dafür seit einer Woche Vize-Vorsitzende der SPD Herrenberg und jetzt Zeitkandidatin.

Jetzt beginnt für das junge Team um Jan Hambach und Pia Böttcher die Arbeit und das Stimmen sammeln, damit es klappt mit dem Mandat – so wie damals bei Florian Wahl, dem 2016 übrigens nur 200 Stimmen gefehlt haben, um wieder in den Landtag zukommen. Ganz einfach wird es nicht, auch weil auf die Ergebnisse der Kandidaten im Regierungsbezirk ankommt, und da gibt es mit dem Fraktionschef Andreas Stoch (Heidenheim) oder dem Generalsekretär Sascha Binder (Geislingen) weitere starke Kandidaten. Aber auch die Böblinger Kreisvorsitzende Jasmina Hostert ist optimistisch. „Bei einer Landtagswahl ist alles offen“, sagt sie. „Man muss eine solche Kandidatur langfristig vorbereiten, um bekannt zu sein. Und das hat Jan Hambach ganz gewiss.“