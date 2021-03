Landtagswahl in Baden-Württemberg Kurtz und Scheerer schaffen es ins Parlament

Kurtz: Der Abwärtstrend dauert schon lange an

Sabine Kurtz verhehlt nicht, „dass nicht alle in unserer Partei den aktuellen Mainstream verinnerlicht haben“. Was nicht bedeute, dass die CDU sich in den vergangenen Jahren nicht verändert habe. Die über unsere Zeitung transportierte Forderung des Alt-Ministerpräsidenten Günther Oettinger, die Partei müsse jünger und weiblicher werden, sieht Kurtz in vielen Punkten bereits erfüllt. „Aber das ist ein langer Weg, der seine Zeit braucht.“

Nun der gescheiterten Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann den alleinigen Schwarzen Peter zuzuspielen, lehnt die erfahrene Parlamentarierin ab: „Der Abwärtstrend dauert schon seit drei Wahlperioden an. Die Partei hat als Ganze verloren, nicht nur Frau Eisenmann.“

Die Abgeordnete hält auch nichts davon, nun freiwillig in die Opposition zu gehen, um dort eine von den Grünen geführte Landesregierung knallhart zu attackieren. „Wenn man nicht in der Regierungsverantwortung steht, ist ein klares Profil natürlich einfacher“, sagt die 59-Jährige. „Aber Profil bedeutet ausgrenzen, wir wollen aber integrieren.“ Die CDU sei keine Partei die „schwarz-weiß malt“. Außerdem kenne die Union die Oppositionsrolle aus eigener Anschauung. In dieser könne nicht dem Land gedient werden.

Scheerer hat kein Problem mit der Oppositionsrolle

Keine Probleme mit einem Oppositionsdasein hätte hingegen Hans Dieter Scheerer. Dass die FDP gerade in der Wirtschaftspolitik und bei den Coronabeschränkungen klare Kante gezeigt habe, sieht der Landtagsneuling als Hauptgrund für den Wahlerfolg. Eine Ampel-Koalition, für die der FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke offen eintritt, hält der 63-Jährige für kaum machbar: „Die FDP und die Grünen liegen in vielen Punkten weit auseinander. Das in einer Dreier-Koalition unter einen Hut zu bringen, wird sehr schwierig.“ Die Vergabe von Posten dürfte kein Kriterium sein, sondern „eine deutlich erkennbare liberale Handschrift“.

Lesen Sie hier: Alle News zur Coronapandemie

Und die besteht für den hauptberuflichen Rechtsanwalt, der in Weil der Stadt eine eigene Kanzlei betreibt, vor allem in einer Technologieoffenheit: „Wir dürfen uns gerade bei der Zukunft der Antriebsmotoren nicht nur auf Elektroautos festlegen“, sagt Scheerer. „Unsere Ingenieure sind doch schlau und werden interessante Alternativen entwickeln.“

Regierungskritisch ist seine Haltung bei den Corona-Verordnungen: „Die Folgen der Schließungen sind für viele Branchen, besonders aber für die Gastronomie, den Handel und den Kulturbetrieb existenzbedrohend“, sagt Scheerer, der das Innenleben des Handels aus seiner Zeit bei Metro und bei Edeka kennt.

Hans Dieter Scheerer schafft den Sprung ins Landesparlament. Foto: Jürgen Bach

Auch seine jetzige Anwaltstätigkeit trägt zum Erkenntnisgewinn bei: „Einige meiner Mandanten sind selbstständige Händler und Gastronomen. Ich erlebe aus allererster Hand, welche Dramen sich da mitunter abspielen. Zumal die meisten Geschäftsleute sehr viel in Hygienemaßnahmen investiert haben und jetzt trotzdem nicht aufmachen dürfen.“

Das Schicksal seiner Mandanten ist ein wesentlicher Grund, warum Hans Dieter Scheerer auch als Abgeordneter seine Kanzlei weiterbetreiben will: „Ich kann mich doch nicht einfach verabschieden. Außerdem ist es wichtig, die Bodenhaftung nicht zu verlieren.“ Eine Gefahr, die der FDP-Politiker sieht, wenn Abgeordnete sich fast nur im Parlament bewegen.

Bei aller Sachlichkeit will der Jurist nicht verschweigen, wie sehr ihn der Sprung in den Landtag gefreut hat: „Das war schon ein richtiges Glücksgefühl.“