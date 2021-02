Landtagswahl Baden-Württemberg Zwischen Paragrafen und Politik

Veranstaltungen vor Ort sind derzeit undenkbar. „Was mir in diesem Wahlkampf fehlt, sind die Kontakte mit den Menschen , man bekommt kein Feedback, die Stimmung ist schwer einzuschätzen, umso spannender wird sicher das Wahlergebnis am 14. März sein.“

Sollte Hans Dieter Scheerer, der 2016 schon einmal angetreten war und wegen 600 Stimmen scheiterte, diesmal den Einzug in den Landtag schaffen, würde er seinen Beruf als Rechtsanwalt keinesfalls aufgeben. „Ich wäre weniger, aber immer noch regelmäßig im Büro, den Bezug zur Basis, zu meinen Mandanten, möchte ich nicht verlieren, ich muss bei den Leuten sein, um zu wissen wo’s brennt.“

2010 wagte der verheiratete Vater von 24-jährigen Zwillings-Töchtern den Schritt in die Selbstständigkeit. Als leitender Angestellter im Management der Metro, später als Geschäftsführer der Immobiliengesellschaft der Edeka in Hamburg, war er permanent unterwegs. Ein Schlüsselerlebnis war eine Situation am Stuttgarter Flughafen, als er erst einmal einen Blick auf das Ticket werfen musste, um zu wissen, wohin ihn seine Sekretärin an diesem Tag überhaupt geschickt hatte. „Die Dame am Schalter hat mich schallend ausgelacht, und ich habe in diesem Moment realisiert, dass ich nur noch getrieben bin.“ Mit einem bereits vorhandenen Netzwerk fing Scheerer als Rechtsanwalt von der Pike auf wieder klein an.

Hans Dieter Scheerer, aufgewachsen in Herrenberg-Kuppingen, ist seit über 40 Jahren Mitglied bei den Freien Demokraten. „Ich gestalte gerne, bin ein Macher. Politik ist spannend, weil man beeinflussen kann und auch Kompromisse eingehen muss. Er engagiert sich, „weil ich irgendwelchen Radikalen nicht das Feld überlassen will.“

Seine Schwerpunktthemen sind unter anderem die Wirtschaft (Scheerer: „Die größte Freiheit ist wirtschaftliche Freiheit“), die Digitalisierung, die Förderung der Infrastruktur, Bildung, eine verantwortliche Umweltpolitik sowie Bürokratieabbau. Der Weil der Städter ist FDP-Kreisvorsitzender, Gemeinde- und Regionalrat. Zudem ist er Vorsitzender der Unámonos-Stiftung, die sich um bedürftige Kinder und Jugendliche im peruanischen Arequipa kümmert. Zwischendurch tankt er beim Joggen auf. „Manchmal wünschte ich mir, der Tag hätte 36 Stunden.“

Mit seinen Partei-Kollegen will er bis zum 14. März alles geben, um im Wahlkreis 6, der sich von Herrenberg, Weissach und Weil der Stadt bis nach Leonberg erstreckt, das „liberale Trauma“ zu überwinden: 2011 hatte Heiderose Berroth den Wiedereinzug in den Landtag verpasst. Seitdem ging die FDP in diesem Gebiet leer aus. Das soll sich ändern. „Wir werden kämpfen und ich bin von Natur aus ein Optimist“, sagt Hans Dieter Scheerer.

Zur Person

Name

Hans Dieter Scheerer Geburtstag

20. Januar 1958 Familienstand

verheiratet, zwei Töchter Beruf

Rechtsanwalt Politische Ämter und Ehrenämter

FDP-Kreisvorsitzender, Regionalrat, Stadtrat, Stiftungsvorsitzender Unámonos

Das Corona-Jahr hat mir gezeigt, dass wir nicht so perfekt organisiert sind, wie wir immer dachten und trotzdem, zumindest zu Beginn der Pandemie, ein großer Zusammenhalt in der Bevölkerung herrschte, der uns über mache Unzulänglichkeit hinwegbrachte. Diese Debatte sollte 2021 dringend geführt werden: Wie wir besser auf zukünftige Pandemien vorbereitet sein können und wie wir uns unsere Gesellschaft in 20 Jahren vorstellen. Unter anderem ist hier über Digitalisierung, Bildung, Entbürokratisierung und gesellschaftlicher Zusammenhalt zu diskutieren. Briefwahl oder Wahllokal? Wahllokal. Für mich ist wichtig, meine Stimme persönlich abgeben zu können. Den 14. März verbringe ich nach einem guten Frühstück zu Hause im Büro, die Ergebnisse schaue ich mir abends im Landratsamt an.