Landtagswahl Baden-Württemberg Zwischen Maskenpflicht und Wahlschein

Auch bei den Wahllokalen gibt es vielerorts Änderungen. Zum einen wurde deren Zahl zugunsten von Briefwahlbezirken reduziert. Unter Umständen müssen Wähler also weitere Wege auf sich nehmen. Zum anderen wurden größere Räume gewählt. „Wir haben etwa mehrere Wahllokale in der Stadthalle zusammengezogen“, erklärt Jürgen Brändle, der Hauptamtsleiter in Weil der Stadt.

Für die Wahlhelfer haben die Kommunen eigene Schutzkonzepte erarbeitet. So stellt Leonberg seinen Ehrenamtlichen FFP2-Masken zur Verfügung. Und ebenso wie der Nachbar Ditzingen hat man sich entschlossen, Freiwilligen am Samstag einen Corona-Schnelltest anzubieten. In Leonberg gibt es dafür einen gesonderten Termin im Schnelltestzentrum. Weil der Stadt bietet sogar Tests am Tag vor und nach der Wahl an. Zuletzt musste die Kep­lerstadt wegen einiger Coronafälle im Rathaus das Bürger- und Ordnungsamt für den Publikumsverkehr schließen.

Deutlich mehr Briefwahlbezirke

Wegen der enormen Zahl an Briefwählern haben alle Kommunen die Zahl der Briefwahlbezirke drastisch erhöht. Allein in Leonberg sind es 20, die wegen der Platzverhältnisse nicht im Rathaus, sondern in verschiedenen Räumen des Johannes-Kepler-Gymnasiums zusammengelegt sind. Und das bereits um 15 Uhr am Wahltag. „Dann werden zunächst die Wahlbriefe geprüft und für die Wahl zugelassen. Dabei werden die roten Wahlbriefe gezählt, geöffnet, und es wird geprüft, ob der jeweilige Wahlschein ordentlich ausgefüllt und unterschrieben ist“, erklärt der Sprecher der Stadt Leonberg. Die blauen Umschläge mit den Stimmzetteln würden ungeöffnet in eine Wahlurne gelegt, denn auch in den Briefwahlbezirken wird erst ab 18 Uhr ausgezählt, wie in den Wahllokalen auch.

Bei der Landtagswahl haben die Wähler nur eine Stimme, die sie einem Direktkandidaten geben können.