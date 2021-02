Landtagswahl Baden-Württemberg Er setzt auf ein Mandat für den Klimaschutz

Der 27-Jährige engagierte sich bereits ehrenamtlich im Kreis- und Landesvorstand der Grünen. Peter Seimer steht also nicht nur für den Generationswechsel im Landtagswahlkreis 6, sondern auch für Aufbruch und konsequentes Handeln. In seiner Wahlrede setzte sich der Dachteler nach bald zehnjähriger Regierungszeit der Grünen ambitionierte Ziele: „Wir müssen die großen Linien konkret im politischen Tagesgeschäft umsetzen, also nicht das Mögliche, sondern das Nötige“. In der Landtagsfraktion will er deshalb auch einer grünen Regierung Beine machen, damit ambitioniertere Klimaschutzziele formuliert und umgesetzt werden.

Endlich ein grün-geführtes Innenministerium

Gleichzeitig soll der soziale Ausgleich nicht zu kurz kommen: „Wir brauchen einen wirksamen CO2-Preis, und auch im Finanzbereich müssen endlich nachhaltige und soziale Investments den Vorzug bekommen“, sagt Seimer, der an der Hochschule für Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg einen Bachelor of Laws im Wirtschafts- und Steuerrecht hat. Nach der gewonnenen Landtagswahl wünscht sich Seimer das erste Grün-geführte Innenministerium, damit nicht nur Abschiebungen, sondern auch die Schwerpunkte der Verkehrsüberwachung im Sinne der Grünen geregelt werden.

Zudem würde er als Abgeordneter als erstes neue Schienenprojekte angehen. „Dafür braucht man einen langen Atem“ weiß Seimer. Deshalb sollte man früh anfangen. Konkret denkt er an den Metropolexpress von Calw nach Stuttgart sowie an neue Verbindungen zwischen Herrenberg und Nagold und zwischen Leonberg und Vaihingen.

„Außerdem brauchen wir dringend wieder ein Frauenhaus im Landkreis Böblingen“, betont er mit Blick auf die Frauenpolitik der Grünen, die auch personell bei der Kandidatenaufstellung berücksichtigt wurde: Ersatzbewerberin ist Franziska Deutschle. Die 27-Jährige war schon Sprecherin im Kreisvorstand der Grünen im Kreisverband Böblingen.

Zur Person

Name: Peter Seimer

Geburtstag:19. September 1993

Familienstand: verheiratet

Beruf: Steuerfahnder

Vier Fragen an den Kandidaten

Das Corona-Jahr hat mir gezeigt, dass vieles möglich ist, was vorher als unmöglich galt. Im Guten wie im Schlechten.

Diese Debatte sollte 2021 dringend geführt werden: Welche Veränderungen nehmen wir in Kauf? Die des Klimawandels oder des gesellschaftlichen Verhaltens?

Briefwahl oder Wahllokal? In der Pandemie Briefwahl, sonst Wahllokal.

Den 14. März verbringe ich in gespannter Vorfreude auf das, was die Zukunft bringt.