Landtagswahl Baden-Württemberg Die sachliche Frau Vizepräsidentin

Da ist sie wieder, die oft nach außen so nüchtern wirkende Politikerin, für die das Bad in der Menge nicht zu den bevorzugten Disziplinen gehört. Sabine Kurtz ficht das nicht an. Im Gegenteil: ihre ruhige Art trägt oft zur Befriedung bei, wenn es im Landtag mal wieder rund geht und AfD und Grüne politischen Häuserkampf üben. Während ndtagswahl Aras, die Landtagspräsidentin von den Grünen, bei Provokationen aus der rechtsnationalen Ecke aus ihrem Herzen keine Mördergrube macht, bleibt die Vize cool.

Die Menschen lassen ihren Frust ab

Das, so sagt Sabine Kurtz, hat mit ihrer politischen Heimat zu tun: „Als Volkspartei sind wir es gewohnt, Kompromisse zu finden und unterschiedliche Standpunkte zusammenzuführen.“ Viele von der Konkurrenz hätten es da einfacher. Eben weil die Vorstellungen der Menschen zusehends individueller wären und in Folge die Zahl der Stammwähler sinkt. „Noch nie habe ich so viele Wahlprüfsteine bekommen“, berichtet Sabine Kurtz. Das bedeutet, dass Interessenverbände oder Einzelpersonen wissen wollen, was sie von diesem oder jenem Thema denkt. Das Spektrum reicht von Behindertenarbeit über Musikerziehung bis hin zum Sport.

Oder es geht um individuelle Anliegen. Und fällt da die Antwort nicht wie gewünscht aus, sind die Reaktionen nicht immer elegant. „Unflätige Briefe habe ich schon immer bekommen“, sagt die CDU-Frau. „Doch in Zeiten des Internets fällt es immer leichter, zu später Stunde an der Tastatur seinen Frust abzuladen.“