Landtagswahl Baden-Württemberg „Die Lockdowns komplett beenden“

Eine Kommunalpolitik wie in Herrenberg mit ambitioniertem Klimafahrplan hält der Mann mit Wohnsitz in Kayh „mit Sicherheit für übertrieben“. Sowieso sei Deutschland auch nur für nicht einmal zwei Prozent des CO2-Ausstoßes weltweit verantwortlich zu machen.

Eine gesunde Wirtschaft ist das A und O

Eines ist dem AfD-Mann, der seit 2019 im Böblinger Kreistag sitzt, besonders wichtig zu betonen: „Eine gesunde Wirtschaft ist das A und O für eine vernünftige Politik“, sagt der selbstständige Unternehmer, „hier liegt meine größte Kompetenz“. Der Wohlstand werde getragen vom Erfolg der ansässigen Unternehmen, vom Kleinunternehmer bis zum Weltkonzern. Die Wirtschaft müsse unterstützt und gefördert werden, Betriebe dürften nicht im Regen stehen gelassen werden. Das gelte in der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten um so mehr. Denn aus der Wirtschaftskraft der Unternehmen stamme das Geld, das dann durch die Politik mit Rettungsschirmen wieder ausgegeben werde. „Mein primäres Ziel ist die Rücknahme der Coronaverordnungen, die Wiederherstellung des öffentlichen Lebens sowie die Öffnung der Schulen und Betriebe. Wenn ich gewählt werde, will ich darauf einwirken, dass die Lockdowns komplett beendet und eine Schadensbilanz gezogen wird“, sagt er. „Wir müssen da vorgehen wie ein Insolvenzverwalter und zunächst eine schonungslose Bestandsaufnahme machen.“

Darüber hinaus dürfe nicht zugelassen werden, dass die Automobilindustrie im Kreis zerstört wird: „Sie ist das Rückgrat unserer Wirtschaft. Hier darf Verbotspolitik nicht tausende Arbeitsplätze gefährden.“ Ein weiteres Anliegen ist dem AfD-Kandidaten der Bau von bezahlbarem Wohnraum, insbesondere für junge Familien.

„Mein Projekt heißt Lebensqualität: Alle Bürgerinnen und Bürger sollen sich zu jeder Tages- und Nachtzeit sicher fühlen, einen gesicherten Arbeitsplatz und geeigneten Wohnraum zur Verfügung haben“, so sein Statement.

Zur Person

Name

: Peter Keßler Geburtstag:

6. Mai 1962 Familienstand:

ledig Beruf

: Selbstständig Politische Ämter und Ehrenämter:

Kreisrat

Vier Fragen an den Kandidaten

Das Corona-Jahr hat mir gezeigt, dass der Respekt, die Achtung und die Akzeptanz der Menschen untereinander schon bei kleinster Abweichung der Meinung oder Einstellung verloren gehen kann. Diese Debatte sollte 2021 dringend geführt werden: In wieweit es zulässig, legitim und demokratieverträglich ist, die Parlamente außer Kraft zu setzen (z.B. durch die Erweiterung des Infektionsschutzgesetzes), dass einige Wenige soviel Macht und Einfluss bekommen und über Millionen von Bürgern so weitreichend bestimmen können. Briefwahl oder Wahllokal? Wenn irgendwie für den Wähler machbar: Wahllokal. Selbst für vulnerable Gruppen ist durch ausgefeilte Hygienekonzepte auch in diesen Zeiten eine sichere Wahl möglich. Den 14. März verbringe ich tagsüber mit der Familie – abends wenn möglich im Kreise meiner Parteifreunde.