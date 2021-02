Landtagswahl Baden-Württemberg Als Youngster schon ein alter Hase

Karate, IHK und viel Politik

2012 hat Jan Hambach mit dem ersten G8-Jahrgang sein Abitur in Renningen gemacht, schloss einen Bundesfreiwilligendienst beim Rettungsdienst an. Aus dem Berufswunsch Polizist wurde wegen diverser Allergien nichts. Stattdessen studierte er an der Uni Hohenheim Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Volkswirtschaft, arbeitete anschließend für die IHK-Bezirkskammer im Kreis Böblingen und war in dieser Funktion auch Geschäftsführer der Wirtschaftsjunioren. In Renningen kennt man Hambach auch als Karate- oder Schwimmtrainer.