Landtagswahl Baden-Württemberg 2021 Leonberg wählt erneut einen Grünen

Aus dem Stand ins Parlament

„Dass ich bei meiner ersten Wahl gleich das Direktmandat hole, ist super“, sagte der 27-Jährige, der Steuerfahnder von Beruf ist. Er sieht in dem Ergebnis eine Bestätigung der Arbeit der Grünen in der Landesregierung, aber zugleich auch eine Absage der Wähler an populistische Parteien wie die AfD. „Diese Wahl ist ein Erfolg für alle demokratischen Parteien“, sagte Seimer.