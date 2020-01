Landtagswahl 2021 Von null auf hundert: Neu-Grüne will in den Landtag

Entsprechend ihrer Profession spielt bei der Kandidatin Tierschutz eine große Rolle: „Wir müssen uns jetzt gegen unsinniges Tierleid stellen, das uns das Bundeslandwirtschaftsministerium mit weiteren Jahren Kükenschredderns, winzigen Kastenständen und betäubungsloser Ferkelkastration unterjubeln möchte.“ Die Bauern will sie nicht bekämpfen, sondern mitnehmen. Beim Artenschutz denkt sie an Pestizidabgaben, so wie es in einigen EU-Ländern praktiziert wird.

Bernd Murschel tritt nicht mehr an

Wie es sich für eine Grüne gehört: Klimaschutz, mehr Nahverkehr und Radwege in den Städten, Frauenpolitik, der Kampf gegen Rassismus und Rechtspopulisten sowie eine Behindertenpolitik, die Menschen mit Handicap integriert und nicht ausgrenzt – all diese Themen hat sich Sybille De Mott auf ihre Agenda für eine mögliche Arbeit im Landtag geschrieben.

Der jetzige Abgeordnete Bernd Murschel wird sich im kommenden Jahr von der landespolitischen Bühne verabschieden, im Leonberger Gemeinderat aber weitermachen. Er hatte bei der Wahl vor vier Jahren seinen Wahlkreis mit fast 32 Prozent gewonnen und die Jahrzehnte währende CDU-Dominanz beendet.

Drei Hunde gehören zur Familie

Dass sie womöglich in die Fußstapfen des erfolgreichen Landes- und Kommunalpolitikers treten könnte, überrascht Sybille De Mott immer noch ein wenig. „Bei unserer Wahlparty im Domizil hatte ich zu Bernd Murschel gesagt: Von null auf hundert“, erinnert sie sich an den Abend der Kommunalwahl im vergangenen Mai.

„Was eigentlich nur ein flapsiger Spruch am Abend nach der Kommunalwahl war, als ich als Neuling von Listenplatz 11 in den Gemeinderat der Stadt Leonberg gewählt wurde, hat sich zu meinem persönlichen Motto entwickelt.“ Nun will sie mit „großer Energie und Leidenschaft“ ihre Aufgaben im Ortschaftsrat, im Gemeinderat und möglichst auch im Landtag angehen.

Kraft holt sich die 47-Jährige bei ihrer Familie, zu der drei Kinder, die ihr Ehemann in die Beziehung mit eingebracht hat, und auch drei Hunde gehören. Als Kinogängerin und Freundin guten Essens ist sie dann doch nicht ausschließlich in Ratssälen und Parteiräumen anzutreffen.