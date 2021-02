Landtagswahl 2021 So funktioniert die Briefwahl

Altkreis - Um in der Corona-Pandemie die Zahl der Kontakte möglichst gering zu halten und große Menschenansammlungen vor Wahllokalen zu verhindern, nutzen viele Wähler die Möglichkeit zur Briefwahl. Die Wahlbenachrichtigungen sind bereits vor zwei Wochen zugestellt worden. Damit lassen sich die Briefwahlunterlagen auf drei Wegen beantragen: per Formular auf der Internetseite der Kommune, per E-Mail an die Kommune oder vor Ort im Rathaus. Die Kontaktdaten sind auf der Wahlbenachrichtigung angegeben.