Landtagswahl 2021 im Kreis Böblingen Neue Kandidaten – und alte

Thekla Walker von den Grünen will es 2021 noch einmal wissen, teilt ihr Büro mit. Schließlich hat die stellvertretende Fraktionschefin 2016 mit 27,7 Prozent die meisten Stimmen im Wahlkreis Böblingen geholt. „Mein Ziel ist, nach über 40 Jahren endlich ein liberales Landtagsmandat in unseren Wahlkreis zurückzuholen“, teilt Oliver Alber mit. Der 47-Jährige war zuletzt als Kandidat bei Günther Jauchs „Wer wird Millionär“ in der Öffentlichkeit aufgetreten. Er ist Beisitzer des Ortsvorstands der Böblinger Liberalen.

Die Nachfolge von Bernd Murschel ist schon geklärt

Im Wahlkreis Leonberg geht es ebenfalls bei der CDU am spannendsten zu: Sabine Kurtz, die langjährige Landtagsabgeordnete, wird bei der Nominierung am 19. September von Swen Menzel, Bankmitarbeiter und Vorsitzender des CDU-Stadtverbands Herrenberg, herausgefordert. Die Grünen haben die Kandidatenwahl schon hinter sich: Nachfolger von Bernd Murschel ist der 26-jährige Steuerfahnder Peter Seimer. Für die SPD tritt der Renninger Kreisrat Jan Hambach an. Bei der FDP tritt Hans Dieter Scheerer wieder an: Er verpasste 2016 den Einzug ins Parlament um 600 Stimmen. Heiderose Berroth vertrat die Liberalen dort von 1996 bis 2011.