Landtagsabgeordneter Scheerer Kritik an Aussagen des Staatssekretärs

Aussage sei „schlichtweg dreist“

Kritik an diesen Aussagen kommt nun vom Weil der Städter Landtagsabgeordneten Hans Dieter Scheerer (FDP), der sich bereits in der Vergangenheit häufig kritisch über die Verlegung des Hubschrauber geäußert hatte. „Die Aussagen von Staatssekretär Klenk sind doch beachtlich in ihrer Schärfe und ihrem Inhalt“, kommentiert Scheerer. „Nach eigener Aussage habe er mehr Ahnung vom Rettungswesen als alle anderen, also auch als alle Betroffenen und Experten vor Ort im Kreis Böblingen und in Leonberg, wie der Landrat, Oberbürgermeister, die Crew des Rettungshubschraubers, das DRK oder THW.“