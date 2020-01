Landratsamt Böblingen Gefahr gering bei Corona-Virus

Testergebnisse dauern zwei Tage

Bei einem begründeten Verdacht dauert die Untersuchung in einem Labor ein bis zwei Tage. Selbst im Fall eines positiven Testergebnisses müssen Erkrankte nicht damit rechnen, dass sie stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Üblicherweise wird die Infektion in der eigenen Wohnung auskuriert – allerdings ohne Kontakt zu anderen Menschen.