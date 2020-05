Landrat wendet sich ans Kultusministerium Die Schulen stoßen an ihre Grenzen

„Raumkapazitäten sind ausgeschöpft“

Mehr Präsenzunterricht sei nicht möglich. Landrat Bernhard und die Rathaus-Chefs warnen die Kultusministerien in ihrem Brief deshalb, den Präsenzunterricht noch mehr auszuweiten. „Die Schulen wurden zwar mit Schutzausrüstung ausgestattet, aber die Raumkapazitäten sind schon jetzt ausgeschöpft“, schreiben sie. „Ein Präsenzunterricht auch für weitere Schülerinnen und Schüler noch vor den Sommerferien 2020 ist mit der jetzigen Lehrerversorgung und angesichts der Probleme mit der Raumkapazität nicht machbar.“

Die zweite konkrete Forderung der Kommunalpolitiker ist es, Lehrer nicht pauschal von der Arbeit auszuschließen. Auch jene Pädagogen, die zu einer Risikogruppe gehören, brauche man im Unterricht. Der Gesundheitsschutz der Lehrkräfte gehe zwar vor. Nur bei einer konkreten Gefährdung solle man sie vom Unterricht ausschließen, nicht pauschal, heißt es in dem Brief. Der Leonberger Direktor Werner Diebold unterstützt diese Forderung. „Wir halten an der Schule alle Hygienemaßnahmen ein“, berichtet er. Es werde Abstand gehalten, und in den Fluren gelte Maskenpflicht. Auch in ihrem Unterricht könnten die Lehrer eine Maskenpflicht erlassen. „Aber wenn das Land in anderen Bereichen nach und nach geöffnet wird, dann stellt sich schon die Frage, warum nicht auch Lehrer über 60 wieder unterrichten dürfen.“