Kreis Böblingen - Impfungen gegen das Coronavirus in Hausarztpraxen sollten schnell Teil der Impfstrategie im Land werden. Das fordert der Böblinger Landrat Roland Bernhard in einem Schreiben an den baden-württembergischen Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) und beruft sich dabei auf Rückendeckung durch die Kreisärzteschaften und die Pandemiebeauftragte der Kassenärztlichen Vereinigung im Kreis, Annette Theewen. Dies könne entscheidend die Impfkapazitäten erhöhen.