Landräte schreiben an Lauterbach „Lassen Sie die kommunalen Kliniken nicht absaufen“

Die Coronazahlen steigen an, im Klinikverbund Südwest, zu dem die Krankenhäuser in Böblingen, Calw, Herrenberg, Leonberg, Nagold und Sindelfingen gehören, nehmen die Belastungen für pflegerisches wie medizinisches Personal extrem zu. Jetzt schlagen die Landräte der den Klinikverbund tragenden Landkreise Böblingen und Calw Alarm: In einem Brandbrief fordern Roland Bernhard (parteilos) und Helmut Riegger (CDU) Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nachdrücklich auf, Worten endlich Taten folgen zu lassen und für eine Refinanzierung der in Kliniken anfallenden Kosten zu sorgen.