Landkreise Böblingen und Ludwigsburg Betrugsmasche Sextortion

Herr M. bekommt eine neue Freundschaftsanfrage über Facebook. Augenscheinlich handelt es sich um eine junge hübsche Frau. Der 44-jährige Herr M. nimmt die Anfrage an. Zunächst wird gechattet, dann schlägt die Frau vor, auf einen Videochat umzusteigen. Irgendwann fordert sie Herrn M. auf, sich auszuziehen und sexuelle Handlungen an sich selbst durchzuführen. Und gibt vor, dasselbe tun zu wollen. Dazu kommt es aber nicht. Und Herr M. stellt fest, dass er beim „Liebesspiel an sich selbst“ gefilmt wurde – dann bricht der Chat ab.