Vaihingen an der Enz - Selbst eine Straßensperre und der Schuss eines Polizisten konnten einen 25-jährigen Autofahrer am Samstagabend nicht aufhalten. Der Mann war einer Streife gegen 19.30 Uhr in Vaihingen an der Enz (Landkreis Ludwigsburg) aufgefallen. Sie stellte fest, dass die Kennzeichen der Mercedes S-Klasse als gestohlen gemeldet waren. Als die Beamten den Fahrer anhalten wollten, begann eine halsbrecherische Verfolgungsjagd, wie die Polizei am Sonntag mitteilt.