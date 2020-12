Kreis Böblingen - Das Böblinger Landratsamt schränkt die Dienste mit Publikumsverkehr weiter ein. Ohne Termin kam man bislang nur bei den Kfz-Zulassungsstellen zum Zuge. Das ändert sich nun auch von Mittwoch, 16. Dezember, an. Dann wird sowohl in der Hauptstelle in Böblingen als auch in den Außenstellen in Leonberg und Herrenberg eine vorherige Terminreservierung nötig.