Landkreis Böblingen Impfzentrum öffnet am 14. Februar

Kreis Böblingen - Am 14. Februar soll das Kreisimpfzentrum (KIZ) in der Messe Sindelfingen seinen Betrieb aufnehmen. Das verkündete das Landratsamt am Dienstag. „Das deckt sich auch damit, dass wir Mitte Februar im Wesentlichen mit den Erstimpfungen in allen Altenpflegeheimen im Kreis durch sein werden“, sagte Landrat Roland Bernhard. Im Kreis Böblingen waren zunächst keine Impftermine vor Ort im Kreisimpfzentrum möglich gewesen, weil man allen Impfstoff als Erstes für die Altenpflegeheime und – in einem Umfang von 20 Prozent – auch an die Kliniken im Landkreis geben wollte.