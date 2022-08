Landkreis Böblingen hilft in Tunesien Böblinger Müllverwertung in Nordafrika

„Im Grunde ähnelt diese Art der Wertstofferfassung unserem Böblinger System mit den Wertstoffhöfen“, sagt Werkleiter Wolfgang Hörmann. Perspektivisch soll auch im tunesischen El Guettar ein häusliches Sammelsystem mit drei Behältern für Wertstoffe, Organisches und Restmüll eingeführt werden, so dass sich 20 Prozent der Haushalte an dieser Art von Mülltrennung beteiligen können. El Guettar wurde inzwischen als eine der fünf saubersten Städte Tunesiens ausgezeichnet. Als nächster Schritt ist der Bau einer Kompostieranlage geplant. Die Pläne dafür liegen seit dem letzten Besuch der Böblinger im Jahr 2019 in El Guettar vor und werden seit dem Jahr 2021 im Rahmen eines Förderprogramms unterstützt.