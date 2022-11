Weitere Infos zu den Teilnahmebedingungen gibt es auf der Webseite zur Kampagne unter www.wildermuellkannnix.de. Der Abfallwirtschaftsbetrieb stellt die jeweils fünf schönsten Fotos auf Instagram und Facebook ein und lässt die Nutzer in diesen Communities als Jury abstimmen. Sie entscheiden, welches Foto ihnen am besten gefällt. Die beliebtesten Fotos gewinnen Eintrittsgutscheine für einen Besuch im Waldseilgarten bei Herrenberg. In der Kategorie Einzelperson sind es fünf Gutscheine für den Sieger, in der Gruppen-Kategorie gibt es für jede Person einen Gutschein.