Landgericht Stuttgart Der Prozess gegen Helmut Epple beginnt

Verfahren geht in die nächste Runde

Ein langes Verfahren geht damit in einer neue Runde. Zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und acht Monaten hatte das Amtsgericht Leonberg den Weissacher im Juli vergangenen Jahres verurteilt, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, falscher Verdächtigung und Beleidigung in 13 Fällen. Angeklagt gewesen waren sogar 16 Fälle, in drei Punkten wurde Epple freigesprochen. In der Berufungsverhandlung geht es nunmehr nur noch um die fünf schwersten Tatvorwürfe aus den Jahren 2015 und 2016, die restlichen acht wurden vorläufig eingestellt. Verteidigen muss sich Epple, der bei den Bürgermeisterwahlen in Weissach, Renningen, Rutesheim und zuletzt in Weil der Stadt kandidiert hatte und auch gegen die Wahlergebnisse teilweise geklagthat, gegen die Vorwürfe der schweren und vorsätzlichen Körperverletzung.