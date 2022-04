Landeswettbewerb Schöckingen im Wettstreit

Neue Impulse und neue Mitstreiter

Sabine Rathfelder ist eine der Aktiven im Ort. Sie und Andreas Titze laden demnächst zum zweiten Klimadialog ein. Dort sind mehrere, bestehende wie neu entstandene, Initiativen gebündelt. Der Austausch sei zum einen für neue Impulse hilfreich, so Rathfelder. Zudem habe es durch den Wettbewerb Rückenwind von der Ortsverwaltung gegeben. Doch trotz allem bedürfe es weiterhin der gezielten Ansprache, um Mitstreiter zu gewinnen. Wer neue Ideen habe, oder sich in einem Projekt einbringen wolle, könne noch mitmachen – ganz gleich, ob es sich um Gruppen handelt oder zunächst um Einzelpersonen. Guido Böhm etwa hat aus seinem Ärger über achtlos weggeworfene Kippen die Wegepaten initiiert, die sich um eine saubere Umwelt bemühen und Müll einsammeln.

Inzwischen, sagt Schmid, sei er „sehr positiv angetan“, von dem, was sich im Ort entwickle. Es gebe eine Gruppe sehr aktiver Schöckinger, die immer wieder als Multiplikatoren und Motivatoren wirkten. Er verhehlt nicht, dass er etwas naiv in den Wettbewerb gegangen war. „Ich dachte: Man hat etwas, das zeigt man dann.“ Doch damit sei es nicht getan. Die Schöckinger werden sich etwa mit der Jurykritik der ersten Runde befassen müssen, warum sie keine Dorfsatzung haben – zum Schutz etwa der Ortsmitte mit dem Fachwerkambiente. In dieser Kulisse hatte Schöckingen 1998 den Landeswettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ gewonnen.

Unter den Besten

Der Wettbewerb

Mit dem Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ will das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ein Zeichen für das Ehrenamt und ländliche Räume setzen. Dabei sollen Dorfgemeinschaften mit nicht mehr als 3000 Einwohnern ausgezeichnet werden, die sich für ein vielseitiges Leben im Ort einsetzen. Laut Ministerium überzeugen Dorfgemeinschaften, die sich der Veränderung stellen.

Klimadialog

Der zweite Klimadialog findet in wenigen Wochen, am Samstag, 14. Mai, statt. An diesem Tag soll das Erreichte präsentiert, Liegengebliebenes reaktiviert und Neues aus den Bereichen Umwelt und Naturschutz angestoßen werden. Wer bei der Veranstaltung in der Zeit von 9.30 Uhr bis 13 Uhr im Rathaussaal in Schöckingen dabei sein will, meldet sich an bei simone.rathfelder@ditzingen.de.