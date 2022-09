Landesweite Aktion Gesunde Lebensmittel produzieren

Das Bewusstsein für Lebensmittel ist in der Bevölkerung gestiegen, aber jetzt, in Zeiten der Krise, kaufen die Menschen preisbewusster ein. Hatten die Hofläden in der Pandemie Konjunktur gehabt, orientierten sich die Kunden angesichts von Ukrainekrieg, steigender Energiepreise und allgemeiner Teuerung wieder anders. Mit einer Situationsbeschreibung eröffnete die baden-württembergische Staatssekretärin Sabine Kurtz (CDU) aus Leonberg am Mittwoch die Öko-Aktionswochen des Landes. Von 19. September bis Ende Oktober beteiligen sich landesweit etliche Betriebe mit Projekten und Veranstaltungen zum Thema Bio in der Nahrungsmittelproduktion.