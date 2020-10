Landesverband für Obst und Garten Dach-OGV will nach Weil der Stadt umziehen

Optisch angelehnt an eine landwirtschaftliche Scheuer

Komplett aus Holz werden die Gebäude errichtet, äußerlich-optisch angelehnt an eine landwirtschaftliche Scheuer, wie sie zum Beispiel gleich nebenan steht. Der Stuttgarter Architekt Holger Lohrmann hat das Konzept und die Pläne entworfen. Lohrmann hat Erfahrung beim Holzbau. „Gebaute Gelassenheit“ hatte die „FAZ“ vor zwei Jahren einen Text überschrieben über ein Holz-Einfamilienhaus in Stuttgart-Gablenberg, das er unauffällig geschickt in eine Wiese voller geschützter Streuobstbäume gesetzt hat. „Wir hatten viele Gespräche mit dem Architekten“, berichtet Rolf Heinzelmann über das Logl-Projekt. „Holger Lohrmann hat sich so richtig reingedacht in die Idee hier.“ Klar, dass auch das Holz aus Baden-Württemberg stammen wird.