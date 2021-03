Landesstraße nach Wurmberg Straßensperrung bei Wimsheim

Bei der Linie 761, die Mönsheim ohne Halt durchfährt, muss deshalb zwischen Wurmberg und Heimsheim beziehungsweise in der Gegenrichtung zwischen Wimsheim und Pforzheim mit einer Verspätung von etwa fünf Minuten gerechnet werden. Die Linie 763 hat einen Baustellenfahrplan mit leicht geänderten Zeiten. Die Linie verkehrt von Wurmberg kommend nach Mönsheim und von dort nach Wimsheim. Kurse, die weiter verkehren nach Iptingen, fahren von Wimsheim nochmal nach Mönsheim zurück und dann weiter nach Iptingen. In Wurmberg entfällt die Haltestelle Uhlandstraße, stattdessen wird die Haltestelle Ochsen bedient. In Wimsheim entfällt die Haltestelle Wurmberger Straße. Den Baustellenfahrplan gibt es unter www.vpe.de.