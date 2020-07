Landesstraße 1177 bei Weissach VW-Fahrer übersieht 33-Jährigen auf Rennrad – Radler schwer verletzt

Ditzingen/Weissach - Schwerer Unfall am späten Montagabend auf der Landesstraße 1177 zwischen Weissach und Ditzingen-Heimerdingen: Kurz nach 22 Uhr prallte ein Autofahrer mit seinem VW auf einen 33-jährigen Radfahrer, der sich dadurch schwere Verletzungen zuzog. Wie die Polizei am Dienstag berichtet, war der Radler auf der Landstraße in Richtung Weissach unterwegs. Der Autofahrer war in Richtung Heimerdingen unterwegs und wollte auf einer Kreuzung auf die Kreisstraße 1688 nach links abbiegen.