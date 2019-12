Lailberg II Heimsheim Alle Plätze sind schon vergeben

Anfangs war noch offen, ob die Stadt wirklich gleich einen fünfgruppigen Kindergarten bauen will oder lieber erst einen für vier Gruppen mit der Option auf eine spätere Erweiterung. Der Gemeinderat entschied sich jedoch gleich für die große Lösung. Dass das offenbar die richtige Entscheidung war, belegen die Anmeldezahlen deutlich. Das Baugebiet Lailberg II ist größtenteils noch nicht mal bebaut, trotzdem sind die Plätze für die Einrichtung schon voll belegt. Der Betrieb wird voraussichtlich im Juni nach und nach beginnen. „Wir haben uns im Vorfeld mit allen, die sich hier in Lailberg II ansiedeln wollen, in Verbindung gesetzt“, berichtet Alexandra Kreisle, Leiterin des Amts für Bildung und Soziales. Dabei zeigte sich auch: Der Bedarf an Ganztagsbetreuung ist so groß, dass der komplette Kindergarten und alle Krippenplätze im Ganztagsbetrieb laufen werden. Für dieses Angebot haben sich inzwischen auch Eltern aus anderen Teilen der Stadt angemeldet.