In der Ortsdurchfahrt von Heimsheim wird nachts das Tempo gedrosselt. Damit reagiert der Enzkreis auf Forderungen aus der Schleglerstadt und die zum Teil enorme Lärmbelastung der Anwohner. Die Untersuchungen für einen Lärmaktionsplan hatten ergeben, dass manche Messwerte sogar so hoch sind, dass sie als gesundheitsgefährdend gelten. Ursprünglich hatte man sich in Heimsheim jedoch noch einiges mehr erwartet.