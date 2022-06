Lärmschutz am Leonberger Bahnhof Der Bahnhof soll offen bleiben

Die Anlieger haben keinen Nutzen

Für Reisende, die mit der S-Bahn ankommen und schnell nach ihrem Anschlussbus Ausschau halten wollen, sei eine Wand ein großes Hindernis, fügte Weiß an. Vor allem in frequentierten Zeiten, wenn viele Berufspendler auf dem Bahnsteig unterwegs seien und alle schnellstmöglich ihr Ziel erreichen möchten. „Hat sich irgendein Leonberger jemals die Wand an dieser Stelle gewünscht?“, stellte Grünen-Stadträtin Gudrun Sach die Frage in die Runde. „Bekanntlich zieht Schall nach oben, wer soll denn damit vor Lärm geschützt werden, die Häuser im höher liegenden Stohrerpark haben keinen Nutzen davon.“ Sie gab gleichzeitig dem Leonberger Baubürgermeister Klaus Brenner mit auf den Weg: „Die Stadtverwaltung muss die Deutsche Bahn davor bewahren, sinnlos Steuergelder zu verschwenden.“ Wolfgang Schaal (Freie Wähler) hatte da eine ganz andere Vermutung. Er befürchtet „dass die Bahn in Schallschutzwände investiert, weil der Güterverkehr zunehmen soll.“